Selectionata de fotbal a Austriei s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2020 dupa ce a invins formatia Ucrainei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in ultimul sau meci din Grupa C.



Austria, echipa mai buna, s-a impus la limita, prin golul lui Christoph Baumgartner (21), incheind grupa pe locul secund.



Austria, care stia ca are nevoie de o victorie pentru a se califica sigur in optimile de finala, a inceput decisa si a avut prima actiune notabila in al doilea minut de joc, la o patrundere a lui Schlager, care i-a pasat lui Laimer,…