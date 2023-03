Stiri pe aceeasi tema

- Elevii lui Vali Stan se mențin aproape de liderul CSM Rm Sarat, dupa ce au caștigat intalnirea de la Limpeziș in cadrul etapei a 17-a in Seria 2 din eșalonul trei al fotbalului romanesc. Metalul a incheiat conturile in partida disputata sambata, 18 martie 2023, inca din prima repriza, dupa ce Manea…

- CSM Rm Sarat merge perfect și obține un nou succes in Seria 2 din Liga 3, dupa ce a dispus, vineri, 17 martie 2023, de una dintre formațiile din plutonul fruntaș, Unirea Braniștea, formație care ocupa locul 3. Intalnirea a contat pentru etapa a 17-a, penultima a sezonului regular, și s-a incheiat cu…

- Remiza pentru Chindia Targoviște la final de sezon regular. Pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, dambovițenii au terminat 1-1 cu FC Voluntari, echipa pe care o va infrunta și in play-out. In disputa cu ilfovenii, elevii lui Toni Petrea și-au dorit foarte mult un succes, dar pana la urma s-au mulțumit…

- Show cu cinci goluri oferit propriilor fani de baieții lui Vali Stan, sambata, 11 martie 2023, in etapa a 16-a din Liga 3. Metalul a facut instrucție cu cei de la Liești și a marcat la foc automat pentru o victorie extrem de clara, 5-0(4-0). Arnautu '8 și '40, Tudorica '9, Antone '12 și Bardaș '90 au…

- In ultima etapa a sezonului regular din Liga 2, echipa de fotbal Unirea Dej va intalni duminica, 12 martie, de la ora 13:00, formația CSM Slatina. Meciul de la Slatina, dintre CSM și Unirea Dej, conteaza pentru a 19-a etapa din Liga 2, ultima din sezonul regular, inainte de Play-off și Play-out. Inaintea…

- Nu mai este mult și eșalonul trei al fotbalului romanesc pornește oficial la drum in 2023. Sambata, 11 martie 2023, Liga 3 iși va consuma prima etapa din acest an, runda a 16-a. Plecate cu ambiții sporite la startul sezonului 2022-2023, Metalul Buzau și CSM Rm. Sarat au reușit evoluții de excepție in…

- Conducerea clubului Metalul Buzau a mutat pe piata transferurilor și a reușit sa aduca doi jucatori, un atacant și un mijlocaș. Vali Stan va beneficia de aportul atacantului Sergiu Arnautu și a mijlocașului Claudiu Borțoneanu, jucatori care se alatura lotului.

- Duminica, 5 februarie, la Daia Romana, semifinalele și finalele Campionatului Județean de Futsal | Inter Unirea, doar victorii Duminica, 5 februarie, in Sala de sport din Daia Romana se vor disputa semifinalele și finalele celei de-a 6-a ediții a Campionatului Județean de Fotbal in sala. Programul este…