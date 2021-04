Stiri pe aceeasi tema

- Divizionara secunda Viitorul Pandurii Targu Jiu va aborda play-out-ul Ligii 2 cu un nou antrenor, dupa demisia lui Flavius Stoican. Conducatorii gorjeni s-au reorientat spre Cristian Luput, un tehnician care a mai trecut pe la echipa si cunoaste ambitiile clubului, dar si o parte dintre jucatori. „Bine…

- Formațiile CS Mioveni și FCU Craiova au incheiat la egalitate, scor 0-0, partida susținuta joi seara, pe stadionul „Orașenesc“ din orașul argeșean. Partida a contat pentru runda inaugurala a play-off-ului Ligii 2 . CS Mioveni: I. Popescu – Burnea (’71, Șerbanica), Al. Iacob, Gherghe, Mar – Radescu (’82,…

- Echipa de fotbal CS Mioveni o intalneste pe FC U Craiova, AFK Csikszereda pe FC Rapid si Dunarea Calarasi pe ASU Politehnica Timisoara in prima etapa a play-off-ului Ligii a II-a conform tragerii la sorti care a avut loc, luni, la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Conform…

- FC Rapid va intalni AFK Csikszereda in prima etapa a play-off-ului Ligii a II-a, conform tragerii la sorti de luni, de la Casa Fotbalului, potrivit news.ro Cele sase calificate in play-off-ul in care partidele se vor juca tur-retur, rezultand astfel 10 meciuri pentru fiecare formatie sunt:…

- In urma rezultatelor consemnate in meciurile disputate duminica in liga secunda, a dus la urmatoarea configuratie a clasamentului (in caz de egalitate de puncte, departajarea la finalul sezonului regular s-a facut in urma rezultatelor din meciurile directe): 1. U Craiova 1948 SA 35p 2. Dunarea Calarași…

- FC U Craiova, Dunarea Calarasi, CS Mioveni, FC Rapid, FK Csiszereda si ASU Poli Timisoara s-au calificat in play-off-ul Ligii a II-a, duminica, la capatul meciurilor din etapa a 21-a, ultima a sezonului regulat. FC U Craiova a castigat cu 2-0 la Resita cu CSM, terminand pe primul loc in…

- FC U Craiova 1948 a remizat, scor 0-0, in meciul disputat, marti, pe teren propriu, cu Farul Constanta, in etapa a XX-a a Ligii a II-a. Denis Ispas (Craiova) a fost eliminat, in minutul 87, dupa un fault in pozitie de ultim aparator. Dupa acest rezultat, oltenii au trecut pe primul…

- FC Rapid a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (2-0), echipa Dunarea Calarasi, in etapa a XX-a a Ligii a II-a, informeaza News.ro. Au marcat: Ariel Lopes '3 (a), Balan '19, '67, Hlistei '71 (p). Dupa acest succes, Rapid a urcat de pe locul 11 pe locul 8, cu 30 de puncte,…