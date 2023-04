FOTBAL: Două probleme de lot la Politehnica pentru meciul cu Dinamo, de marţi, din deplasare Politehnica Iasi continua pregatirea disputei cu Dinamo Bucuresti, din etapa a V-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal, care va avea loc marti, de la ora 20:00, in Capitala. Echipa ieseana s-a antrenat pana acum in aceasta saptamana pe terenul cu gazon sintetic din Copou si pe cel de iarba naturala de la Agronomie, primele doua terenuri din Copou fiind protejate ca urmare a precipitatiilor cazute in ultima perioada. Pana astazi, Poli a facut sase antrenamente dupa meciul de sambata trecuta, cu Unirea Dej, la finele caruia fotbalistii au primit liber circa 70 de ore. Prima sedinta de pregatire… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

