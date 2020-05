Doi fotbalisti ai echipei germane de liga secunda Dynamo Dresda au fost testati pozitiv la noul coronavirus si astfel intreaga echipa a intrat intr-o carantina de 14 zile, au anuntat, sambata, agentiile de presa, cu o saptamana inaintea reluarii sezonului. Astfel, Dynamo nu va putea lua parte la meciurile programate in weekend-ul viitor. ''In ultimele saptamani am depus un efort enorm, atat in termeni de personal, cat si de logistica, pentru a implementa strict toate masurile medicale si de igiena prescrise'', a anuntat directorul sportiv al clubului, Ralf Minge, intr-un comunicat.…