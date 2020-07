Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei FCSB, Dennis Man, a declarat, miercuri seara, dupa calificarea in finala Cupei Romaniei, ca el si colegii sai vor da totul pentru a castiga trofeul, deoarece acesta le-ar salva sezonul. El a precizat ca nu se gandeste la un transfer si doar isi face treaba cat poate de bine, dar…

- FCSB s-a calificat in finala Cupei Romaniei la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0 (1-0), pe Arena Nationala din Bucuresti, in mansa secunda a semifinalelor. FCSB s-a impus prin golul inscris de Adrian Petre (2), din centrarea lui Darius Olaru, la capatul…

- Cosmin Moți (35 de ani), fostul jucator al lui Dinamo, in prezent fotbalistul lui Ludogoreț, a comentat victoria roș-albaștrilor contra echipei sale de suflet, scor 3-0, din turul semifinalelor Cupei Romaniei. Cosmin Moți, gol in secunda 40 pentru Ludogoreț! Campioana Bulgariei s-a distrat cu Lokomotiv…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Ricardo Grigore, a izbucnit in lacrimi dupa infrangerea suferita in fata formatiei FCSB, scor 0-3, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, afirmand ca se simte "ultimul om" si ca este tentant sa renunte la cariera de fotbalist. "Ultimul om ma simt in…

- Tehnicianul FCSB, Bogdan Vintila, a declarat, joi seara, ca victoria cu Dinamo, scor 3-0, in turul semifinalelor Cupei Romaniei, este foarte importanta, mai ales ca s-a gandit la suporterii care au suferit cand formatia sa pierdut sau a facut egal."Echipa s-a exprimat bine, jucatorii au strans…

- Seara de seara ne bucuram ca avem fotbal de calitate pe efortuna.ro, dar joi nu ne vom mai gandi la meciul lui Juventus, la victoria lui Liveprool sau la golurile lui Messi. De la ora 20:00 incepe Derby de Romania, cu pariuri speciale și cote marite la Fortuna! Joaca in Happy Hour pentru 30% mai mult…

- ROȘ-ALBII AU OBȚINUT 4 PUNCTE DIN 6 IN SEZONUL REGULAT CU FCSB DINAMO A STRANS 4 EȘECURI IN CAMPIONAT DE LA VICTORIA CU FCSB (2-1) PE NAȚIONAL ARENA IN FEBRUARIE CA ATACANT, MIHALCEA A SEMNAT VICTORIA CU 3-2 DIN 2000 IN DERBY, PRIMA CONTRA RIVALEI DUPA O PAUZA DE 10 ANI FLORIN TANASE RATEAZA MECIUL…

- Walter Zenga, antrenorul echipei italiene de fotbal Cagliari, a dezvaluit pentru revista SportWeek ca a plans cand a pierdut finala Cupei Romaniei cu FC National, in 2003, in fata lui Dinamo (0-1), potrivit Agerpres."Sa plang pentru fotbal? Da, mi s-a intamplat cand am pierdut finala Cupei…