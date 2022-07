Stiri pe aceeasi tema

- Echipa bacauana finanțata de Mihai Voicu și antrenata de Gabi Bojescu a invins Sportul Onești cu 5-3 (5-1) in finala gazduita miercuri seara de baza ”Atletico” din Letea-Veche Primul sezon, primul trofeu. La nici un an de la inființarea echipei de seniori, Unirea Bacau și-a pus in vitrina Cupa Romaniei,…

- Weekendul trecut s-a dat startul in play-off-ul Ligii a IV-a bacauane, care reunește fruntașele sezonului regulat posesoare de CIS eliberat de Ministerul Sportului: Unirea Bacau și Siretu Saucești (Seria 1), Sportul Onești și Viitorul Curița/ CSȘ Onești (din Seria 2). Prima etapa din play-off a aparținut…

- Prin victoria cu 2-1 contra Metalului Buzau, Aerostar nu mai poate pierde locul 3 in play-off-ul Seriei 2, CSM Bacau este ca și retrogradata ca urmare a remizei interne cu Știința Miroslava, in timp ce revelația FC Dinamo Bacau a obținut a șaptea victorie din cele opt meciuri disputate in play-out:…

- La finalul saptamanii trecute s-a desfașurat etapa a șaptea din play-off-ul și play-out-ul Ligii a III-a. Surprizele rundei s-au consumat in play-out-ul Seriei 1, acolo unde ocupanta locului 5, CSM Bacau s-a apropiat la cinci puncte de echipa de pe 4, Știința Miroslava. Reducerea ecartului a avut la…

- Seria 1 Rezultatele etapei a 20-a: AS Negri- AS Filipești 1-1, Voința Garleni- Gauss Bacau 3-2, CS Faraoani- Unirea Bacau 0-5, Viitorul Nicolae Balcescu- Flamura Roșie Sascut 1-3, Viitorul Berești-Tazlau- Siretu Saucești 2-2, Rapid Bacau- FC Dinamo Bacau 2 3-3. Programul etapei viitoare, penultima a…

- Cea mai mare surpriza a etapei a 18-a din campionatul Ligii a IV-a s-a inregistrat sambata, la Berești-Tazlau, acolo unde gazdele de la Viitorul, care ocupau ultimul loc in Seria 1 au invins cu 3-2 lidera Unirea Bacau! In urma acestui rezultat, Viitorul Berești-Tazlau a pasat lanterna roșie Rapidului…

- CSM Onești a cucerit o medalie de aur și una de argint la Cupa Romaniei de Box pentru Cadeți de la Turnu Severin. La numai o luna dupa venirea antrenorului Relu Auraș la clubul de pe Trotuș, rezultatele sunt de top național, cu eficiența maxima: doi participanți – doi medaliați. Iar asta la o competiție…

- Toate cele trei divizionare C bacauane vor disputa sambata, in etapa a treia din play-off-ul și, respectiv play-out-ul Ligii a III-a, partide cu miza ridicata. In play-off-ul Seriei 2, Aerostar se deplaseaza la Focșani, in tentativa de a reduce din diferența ce o separa de ocupanta locului 2, in timp…