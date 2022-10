Stiri pe aceeasi tema

- Firmele lui Dorinel Umbrarescu au inceput in forța lucrul pe tronsonul Buzau – Focșani al Autostrazii A7. Sursa Articolul VIDEO: Cum arata șantierul autostrazii Buzau – Focșani, construita de Umbrarescu apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .

- Astazi, de la ora 16.30, Aerostar intalnește, pe teren propriu, in manșa unica, divizionara secunda Csikszereda Miercurea-Ciuc. Chiar daca oaspeții pornesc favoriți, „aviatorii” au de partea lor statistica in confruntarile de acasa cu ciucanii Aerostar Bacau- Csikszereda Miercurea-Ciuc asigura caderea…

- Etapa a treia a Ligii a III-a are ca avanpremiera derby-ul de vineri, de la ora 17.00, dintre Aerostar Bacau și Metalul Buzau. Ambele echipe au maximum de puncte și conduc osilitațile in Seria 2, alaturi de CSM Ramnicu-Sarat. Cele doua rivale de vineri și-au incriucișat pașii și in play-off-ul ediției…

- Federația Romana de Fotbal a oficializat programul jocurilor din cadrul turului 3 al Cupei Romaniei ce vor avea loc saptamana viitoare, pe durata a doua zile: 13 și 14 septembrie. In aceasta faza a competiției, a carei programare a ținut cont de criteriul geografic, divizionara C Aerostar Bacau va avea…

- Doua victorii și o infrangere: acesta este bilanțul divizionarelor C bacauane in etapa doua a campionatului derulata weekend-ul trecut. In Seria 1, CSM Bacau a legat doua rezultate utile, remizei de la Botoșani, 0-0 cu Dante, urmandu-i victoria de sambita, de pe teren propriu: 1-0 cu Viitorul Darabani,…

- Vineri, intr-un amical disputat la Focșani, „aviatorii” au remizat, 1-1, cu divizionara B condusa de Costel Enache. In prealabil, in cantonamentul de la Darmanești, bacauanii lui Mișu Ionescu surclasasera cu 8-0 pe CSM Moinești Amicale la foc automat pentru divizionara C Aerostar Bacau. Dupa 4-4 pe…

- Divizionara C Aerostar Bacau iși va incheia prima saptamana de pregatire cu un joc de verificare in compania unei alte formații din Liga a III-a, Știința Miroslava. Programata inițial la Roman, partida se va desfașura pe terenul Miroslavei, data și ora ramanand neschimbate: sambata, 16 iulie, de la…

- Divizionara C Aerostar Bacau iși intinde aripile pentru un nou zbor. Aripi tinere, la propriu și la figurat. Anul trecut, a fost Bogdan Bacalu, titularizat ca fundaș stanga la doar 15 ani. Sezonul acesta, pe postul de fundaș dreapta il vom vedea, la rastimpuri, pe Razvan Tilibașa. Și el in varsta de…