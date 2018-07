Stiri pe aceeasi tema

- Adam Nawalka nu va mai continua in postul de selectioner al Poloniei, dupa ce echipa sa a fost eliminata in primul tur al Cupei Mondiale 2018, a anuntat marti Federatia poloneza, de fotbal, citata de agentia Reuters. "Am decis ca Adam Nawalka va ramane antrenorul echipei Poloniei pana la 30 iulie, dupa…

- Federatia spaniola de fotbal (RFEF) a anuntat, dupa eliminarea La Roja de catre Rusia in optimile de finala ale Cupei Mondiale 2018, ca va lua o decizie in privinta selectionerului peste "cateva saptamani", informeaza AFP. "Vom astepta cateva saptamani", a spus presedintele RFEF, Luis Rubiales, in momentul…

- Criticat de multe voci pentru decizia de a-l inlocui pe Julen Lopetegui cu Fernando Hierro cu doar doua zile inaintea debutului Spaniei la Cupa Mondiala, Luis Rubiales, presedintele Federatiei Spaniole de Fotbal, nu se dezice de decizia luata si isi arata sustinerea fata de

- Fostul selectioner al Spaniei, Julen Lopetegui, concediat miercuri, cu o zi inaintea debutului Cupei Mondiale de fotbal 2018, a declarat, cu ochii in lacrimi, ca aceasta a fost "cea mai trista zi" din viata sa, dupa cea a in care a decedat mama sa, informeaza AFP. "Insa astazi este cea mai fericita…

- Fernando Hierro, succesorul lui Julen Lopetegui pe banca, recunoaște ca nu-și poate impune filosofia in doua zile: "N-am ce schimba intr-un timp atat de scurt pana la meciul cu Portugalia. Vom merge pe aceeași linie". Julen Lopetegui e istorie la naționala Spaniei, dupa ce președintele Federației spaniole…

- Fernando Hierro, directorul sportiv al echipei Spaniei devenit miercuri selectioner, a declarat ca nu putea spune nu ofertei si a precizat ca nu a ezitat sa "accepte frumoasa provocare" de a conduce ''La Roja" la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia dupa demiterea lui Julen Lopetegui. …

- Fernando Hierro, fostul fundas si capitan al lui Real Madrid, este noul selectioner al Spaniei, conform deciziei luate miercuri de Federatia spaniola de fotbal la cateva ore dupa demiterea, la Krasnodar, a lui Julen Lopetegui, care marti a semnat pentru Real Madrid, relateaza AS. Hierro, 50 de ani,…

- Selectionerul Spaniei, Julen Lopetegui, si-a prelungit contractul pana la EURO 2020, cu cateva saptamani inainte de startul Cupei Mondiale 2018 (14 iunie-15 iulie), a anuntat marti Federatia spaniola de fotbal (RFEF). Lopetegui, 51 ani, a preluat Spania in iulie 2016, dupa turneul final…