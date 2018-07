Stiri pe aceeasi tema

- Franta aliniaza echipa sa ideala in fata Belgiei, marti, de la ora 21,00 (ora Romaniei), la Sankt Petersburg (TVR 1, TVR HD), in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Matuidi a revenit in...

- Marti, 10 iulie, de la ora 21:00, se va juca prima semifinala de la Campionatul Mondial din Rusia, cand se vor intalni Franta si Belgia. Potrivit caselor de pariuri, Franta are o cota de 2.58 sa castige in primele 90 de minute, in timp ce Belgia are 3.20. Pentru calificarea in marea finala, Frantei…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 Turneul final are 32 de echipe, inclusiv țara gazda, formatul final menținandu-se ca la turneul precedent. Acesta este primul turneu care are loc in Europa de Est. Campionatul Mondial de Fotbal 2018 se apropie de final, iar motanul Ahile a prezis, fix la…

- Reprezentativa Belgiei a invins echipa Braziliei cu scorul de 2-1 (2-0), vineri seara, la Kazan, si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, faza in care va infrunta Franta. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- Brazilia a fost eliminata de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia și trofeul va ramane in Europa! In competiție au ramas doar echipe de pe batranul continent. ”Diavolii roșii” i-au scos din cursa pentru cupa pe brazilieni, dupa ce au condus cu 2-0 inca de la pauza.Brazilia a fost prima…

- Franța este prima echipa calificata in semifinalele Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia! La Nijni Novgorod, ”cocoșii galici” au deschis scorul chiar inainte de pauza, prin fundașul lui Real Madrid, Raphael Varane, in minutul 40.Un alt jucator care evolueaza in Spania, tot la Madrid,…

- Programul partidelor din sferturile de finala ale Cupei Mondiale, dupa incheierea fazei optimilor:Vineri: ora 17.00: Uruguay - Franta (Nijnii Novgorod)ora 21.00: Belgia - Brazilia (Kazan)Sambata:ora 17.00: Suedia - Anglia (Samara)ora 21.00: Rusia - Croatia…

- Media de goluri marcate in faza grupelor Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, 2,54 goluri pe meci, s-au dupa cele 122 de reusite, este inferioara moment celei de la CM 1998 din Franta si CM 2014 din Brazilia, cu cate 2,67%, relateaza EFE. Media de goluri este totusi peste cele din Africa…