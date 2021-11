Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Genoa a anuntat ca s-a despartit de antrenorul Davide Ballardini, dupa rezultatul de egalitate de vineri seara, 2-2 cu Empoli, in Serie A, iar presa sportiva italiana sustine ca pe banca tehnica va veni ucraineanul Andrei Sevcenko, scrie AFP. Conform sursei, Sevcenko (45 ani) ar urma…

- Clubul italian de fotbal Juventus Torino a anuntat, marti, ca a inceput o procedura pentru identificarea persoanei sau persoanelor care au proferat insulte rasiste la adresa portarului francez al echipei AC Milan, Mike Maignan, duminica, inaintea meciului incheiat la egalitate (1-1), in Serie A,…

- De 60 de ani n-a mai inceput Juventus un campionat fara victorie in primele patru etape și doar a patra oara in istorie. Nu au decat doua remize in acest sezon. Incredibil, dar adevarat! Juventus este la retrogradare, a treia din coada dupa primele patru etape din Serie A! 2-2 cu Udinese, 0-1 cu Empoli,…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic nu este Superman si nu se va recupera la timp dupa accidentarea pe care a suferit-o la timp pentru a putea juca in intalnirea cu Juventus Torino de duminica seara, din Serie A, a declarat antrenorul echipei AC Milan, Stefano Pioli, scrie Reuters. Ibrahimovic…

- Încep meciurile din grupele Ligii Europa la fotbal. La Istanbul, Galatasaray și Lazio deschid joi, de la ora 19:45, programul Grupei E.Gruparea Cim Bom Bom arata imaturitate în joc și neputința de a închide meciurile, cel puțin în Superlig. În ultimele doua…

- Antrenorul german Stefan Kuntz, actualul selectioner al nationalei Under 21 a Germaniei, ar putea prelua banca tehnica a primei reprezentative a Turciei, in locul lui Senol Gunes care a parasit acest post, scrie marti presa turca, potrivit AFP. Potrivit mai multor site-uri de stiri din Turcia, s-ar…

- Antrenorul unei echipe de fotbal din Bulgaria a murit pe teren dupa ce a fost lovit de trasnet, la scurt timp de la inceperea meciului. Potrivit agenției de știri BTA, citata de Sott.net, incidentul mortal a avut loc duminica, in timpul unui joc amical intre echipele din Lessichovo și Chernogorov. Ivan…

- Oleksandr Petrakov, fostul antrenor al echipei Under-20 a Ucrainei, a fost numit in functia de selectioner al echipei de seniori a Ucrainei, in locul legendarului Andrei Sevcenko, a anuntat, miercuri, Federatia ucraineana de fotbal, citata de AFP. Petrakov "va pregati echipa nationala…