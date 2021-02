Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Celta Vigo a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Elche, in etapa a XXIII-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro. Santi Mina a marcat pentru Celta in minutele 45 si 68, al treilea gol fiind inscrisde brais Mendez in minutul 45+2. Citește și: BREAKING…

- Real Madrid a invins Huesca, scor 2-1, in etapa 22 din La Liga. Campioana Spaniei a obținut toate cele trei puncte puse in joc in meciul de la Huesca, insa nu fara emoții. Scorul la pauza a fost 0-0, dupa o prima repriza ștearsa, in care deși au avut mingea in peste 70% din timp, madrilenii au expediat…

- Echipa Inter Milano s-a impus cu scorul de 2-0 in fata formatiei Juventus Torino, in derby-ul etapei a 18-a a campionatului de fotbal al Italiei, disputat duminica pe stadionul San Siro din capitala Lombardiei. Gazdele au deschis scorul in prima repriza (12), prin chilianul Arturo Vidal, fostul jucator…

- Echipa Lazio Roma, cu fundasul roman Stefan Radu printre titulari, s-a impus fara drept de apel, cu scorul de 3-0, in fata rivalei AS Roma, vineri seara, in partida de deschidere a etapei a 18-a a campionatului de fotbal al Italiei. Atacantul Ciro Immobile a deschis scorul in minutul 14,…

- Glasgow Rangers a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), formatia Aberdeen, in etapa a XXIII-a a campioantului scotian de fotbal, potrivit news.ro. Au marcat: Kennedy '67 / Morelos '32 si '50. Gazdele au jucat in inferioritate numerica din minutul 25, cand a fost eliminat…

- ​Atletico Madrid a avut parte de un meci dificil, duminica, pe terenul celor de la Deportivo Alaves. Echipa lui Diego Simeone s-a impus cu 2-1, golul victoriei fiind înscris în minutul 90.Marcos Llorente a deschis scorul pentru Atleti în minutul 41. Gazdele au ramas în inferioritate…

- Elche - Real Madrid se joaca azi, de la 22:30, intr-o partida din cadrul rundei a 16-a din La Liga. Elevii lui Zidane vor sa continue parcursul perfect și sa inchida anul cu a 11-a victorie stagionala. Real se afla pe locul secund in Spania, cu 32 de puncte, la egalitate cu liderul Atletico Madrid,…

- FC Liverpool, campioana en titre a Angliei la fotbal, a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formatia Leicester City, liderul clasamentului inaintea etapei a 9-a din Premier League, intr-o partida disputata duminica seara. Gazdele au deschis scorul in urma unui autogol al fundasului Jonny Evans…