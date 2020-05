Stiri pe aceeasi tema

- FK Slutk, liderul la zi din campionatul de fotbal din Belarus, a pierdut pe teren propriu meciul cu Energetik-BGU Minsk (1-2), disputat vineri in contul etapei a opta a sezonului, anunța AGERPRES.Oaspetii din Minsk s-au distantat din prima repriza la doua goluri, dupa ce Jasurbek Iahsiboev…

- Echipele nationale de fotbal ale Romaniei, de seniori si U21, au avut in intervalul 1990-2019 cea mai mare medie de fani prezenti la meciurile oficiale disputate pe teren propriu din ultimii 30 de ani, conform unei statistici realizate de Federatia Romana de Fotbal. Romania si Romania U21 au disputat…

- BATE Borisov, vicecampioana Belarusului, a inregistrat prima victorie din acest sezon, dupa ce a invins sambata formatia Ruh Brest cu scorul de 1-0, intr-un meci contand pentru etapa a 3-a, relateaza EFE. Un gol marcat de Stanislav Dragun in minutul 7 i-a permis lui BATE Borisov, care a jucat de patru…

- FC U Craiova 1948, liderul autoritar al Seriei a 4-a din Liga 3, a debutat in 2020 cu un rezultat de egalitate. Alb-albaștrii au remizat pe teren propriu cu Șoimii Lipova, scor 2-2. Intr-un meci disputat pe noul stadion din Targu Jiu, echipa finanțata de Adrian Mititelu a parut inca „amorțita” dupa…

Partida grea in etapa a XV-a din Liga 4, pentru CSM Campia Turzii, care intalneste sambata 7 martie de la ora 11, pe Stadionul Municipal "Mihai Adam" din Campia Turzii, revelatia turului de...

- REAL MADRID - BARCELONA // Intr-o perioada dificila, cu trei infrangeri și un egal in cinci meciuri in toate competițiile, Zinedine Zidane incearca sa opreasca aceasta cadere azi, la al 180-lea Real - Barcelona in LaLiga. Real Madrid - Barcelona se joaca azi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și…

- Tottenham, finalista de anul trecut din Champions League, a fost invinsa pe teren propriu de RB Leipzig, 0-1, in turul optimilor de finala din Liga Campionilor. Timo Werner a inscris in minutul 57 de la...