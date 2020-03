Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul roman Cristian Sapunaru a marcat golul prin care Kayserispor a invins-o pe Denizlispor cu scorul de 1-0, sambata, in deplasare, in etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Turciei. Sapunaru a marcat in min. 69, cu capul, golul impotriva fostei sale echipe, aducand victoria ''lanternei…

- ​Fundasul Iasmin Latovlevici a semnat un contract pâna la finalul sezonului cu echipa Kisvarda FC, a anuntat, luni, clubul din campionatul Ungariei, potrivit News.ro."Iasmin Latovlevici va evolua pentru noi în acest sezon si poate fi de mare ajutor în stabilizarea apararii…

- Fundasul Iasmin Latovlevici a semnat un contract pana la finalul sezonului cu echipa Kisvarda FC, a anuntat, luni, clubul din campionatul Ungariei."Iasmin Latovlevici va evolua pentru noi in acest sezon si poate fi de mare ajutor in stabilizarea apararii noastre pe partea stanga si va putea…

- FC Hermannstadt a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, scor 2-2 (0-1), sambata, la Sibiu, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii au condus de doua ori, prin golurile marcate de atacantul slovac Pavol Safranko (13, 68), dar sibienii au revenit de fiecare data prin…

- Echipa de fotbal FC Hermannstadt va efectua un stagiu de pregatire in Spania, in perioada 10-24 ianuarie, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. Sibienii vor efectua un cantonament in zona Marbella si vor disputa patru meciuri amicale. Primul meci de verificare va avea loc…

- Echipa de fotbal Borussia Monchengladbach se mentine lider in Bundesliga dupa ce a invins-o acasa cu 2-1 pe Bayern Munchen, cu un penalty inscris in prelungiri, sambata, in etapa a 14-a. Bayern, castigatoarea ultimelor sapte editii ale campionatului, a controlat autoritar prima repriza si a deschis…

- Opinia publica și presa din Ungaria au vorbit vineri despre o adevarata drama naționala, in contextul in care echipa de handbal feminin nu a reușit calificarea in faza urmatoare a Campionatului Mondial din Japonia. Ungaria a fost eliminata, deși a condus echipa Romaniei cu șase goluri diferența,…

- Gicu Grozav a reușit un nou gol in prima liga maghiara. Mijlocașul lui Kisvarda a inscris la 2-0 cu Honved. Vezi AICI clasamentul actualizat din campionatul Ungariei! „Tricolorul”, 90 de minute pe teren, are 7 goluri in acest campionat, fiind pe locul 2 in topul celor mai prolifici jucatori din Ungaria.…