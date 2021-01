Fotbal: Brazilianul Cleber Arado a decedat la 48 de ani, din cauza noului coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Brazilianul Cleber Arado, fostul idol al echipei de fotbal Coritiba la finele anilor '90, a incetat din viata sambata, la varsta de 48 ani, fiind victima noului coronavirus, a anuntat clubul din statul brazilian Parana, citat de EFE. Arado a fost internat la sfarsitul lunii noiembrie intr-un…

- Ziarul Unirea RECORD de pacienți COVID-19 la ATI, in ziua alegerilor. 134 de romani au murit din cauza noului coronavirus in ultimele 24 de ore 5231 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate de GCS in ultimele 24 de ore, din 17.530 de teste efectuate. La ATI sunt internați 1.289 de pacienți COVID,…

- Statele Unite ale Americii au spus astazi ca termenii de funcționare ai echipei de experți a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) ce va investiga originile noului coronavirus nu au fost negociați in mod transparent sau conform mandatului dat de statele membre ale OMS, potrivit Reuters. Garrett Grigsby,…

- Coronavirus a mai facut o victima in randul lucratorilor medicali. Tamara Alexandriuc, obstetrician-ginecolog la Centrul Perinatologic Balți, a decedat in urma complicațiilor provocate de Covid-19.

- Un neurochirurg de la Institutului de Medicina Urgenta a pierdut lupta pentru viața.Conducerea instituției a anunțat ca este vorba despre Leonid Nagacevschi, care a activat la IMU 33 de ani.”Il cunoaștem ca o persoana dedicata, implicata, activa și foarte muncitoare.

- ​Enzo Totti, tatal fostului jucator al echipei AS Roma, Francesco Totti, a murit, luni, la 76 de ani, din cauza complicatiilor survenite în urma infectarii cu Covid-19.Anuntul decesului a fost facut de clubul AS Roma.Lui Enzo Totti i se spunea "Seriful" si merge adeseori…

- Primarul in funcție al orașului Calarași și lider al organizației județene a PNL, Dan Dragulin, a murit din cauza noului coronavirus.Primarul era internat la Spitalul ”Matei Balș” din Capitala și a incetat din viața in aceasta dimineața.

- Pacientii infectati cu noul coronavirus, aflati in stare grava, s-au recuperat mai repede, dupa ce a fost tratati cu Remdesivir, antiviralul produs de compania Gilead Sciences. Cu toate acestea, cercetatorii spun ca folosirea acestui medicament nu a diminua mortalitatea, transmite agentia Reuters.…