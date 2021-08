Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata masculina de fotbal a Braziliei si-a aparat cu succes titlul olimpic cucerit in 2016, la Rio, reusind sa invinga cu scorul de 2-1 dupa prelungiri reprezentativa Spaniei, in finala JO 2020, disputata sambata la Yokohama. Selecao a deschis scorul prin Matheus Cunha, in finalul…

- Naționala de fotbal masculin a Braziliei este vechea și noua campioana olimpica. „Selecao” a invins in marea finala reprezentativa similara a Spaniei cu scorul de 2-1. In partida disputata la Yokohama, brazilienii au ratat un penalty, prin Richarlison, in minutul 38.

- Echipa naționala de fotbal feminin a Canadei a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Fetele care sunt antrenate de Beverley Priestman au cucerit in premiera "aurul", dupa ce au invins reprezentativa Suediei, la penalty-uri, in marea finala.

- Naționala U23 a Braziliei a invins astazi Mexicul in semifinale, 0-0, 4-1 la penalty-uri. Va juca pe 7 august, la Yokohama, impotriva Spaniei sau Japoniei. Daca invinge, ar fi primul aur olimpic, al 42-lea trofeu pentru Dani Alves. La 38 de ani, fundașul dreapta e cel mai titrat fotbalist din istorie.…

- Starul Lionel Messi a cucerit primul sau trofeu cu selectionata Argentinei, care a invins cu scorul de 1-0 reprezentativa Braziliei in finala turneului Copa America la fotbal, disputata sambata seara pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, in fata a 2.000 de spectatori. …

- Selectionata de fotbal a Braziliei a invins reprezentativa statului Peru cu scorul de 4-0, joi, la Rio de Janeiro, intr-un meci din Grupa B a campionatului Americii de Sud pe natiuni, Copa America, turneu pe care il gazduieste. Selecao a obtinut a doua sa victorie in competitie, dupa 3-0 cu Venezuela,…

- Calin Bota: Romania este campioana in UE la creștere economica pentru al doilea trimestru consecutiv Masurile luate de guvernele conduse de PNL fac din Romania campioana Uniunii Europene la creștere economica. Romania a inregistrat cea mai mare creștere economica trimestriala din Uniunea Europeana,…

- CFR Cluj este din nou campioana Romaniei la fotbal. Clubul ardelean și-a asigurat al patrulea titlul consecutiv cu doua etape inaintea de finalul actualei ediții a Ligii 1. CFR a invins-o in deplasare pe FC Botoșani cu scorul de 1-0 dupa autogolul lui Țiganașu din repriza secunda.