Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend se da startul celei de-a doua faze a Ligii a III-a la fotbal, compusa din turneele play-off și play-out. Singura divizionara C bacauana ajunsa in turneul 1-3, Aerostar va incepe play-off-ul sambata, pe terenul liderei Seriei 2, Oțelul Galați. In play-out, CSM Bacau este programata in…

- Fotbalul județean continua sa-și desfașoare activitatea pe mai multe fronturi. Unul dintre acestea acopera o competiție devenita de tradiție pe agenda Asociației Județene de Fotbal Bacau: Cupa Satelor. Ediția din acest an a fost adjudecata de Sascut, care a dispus in finala cu scorul de 4-0 de Berești…

- Campionatul Ligii a III-a continua cu turneele play-off și play-out. In play-off participa primele patru clasate in sezonul regulat care-și pastreaza punctele și se dueleaza pe parcursul a noua etape dispuse in sistem tur-retur-tur. La finalul play-off-ului, primele doua clasate vor disputa semifinalele…

- Sambata a cazut cortina peste sezonul regulat al Ligii a III-a la fotbal. Campionatul va continua cu fazele play-off și play-out. In play-off merg primele patru din fiecare serie. Ele iși pastreaza punctele și se vor confrunta in sistem campionat tur-retur-tur pe parcursul a noua etape la finalul carora…

- Invingatori cu 6-1 in fața Sportului Chișcani și avantajați de rezultatele contra-candidatelor „aviatorii” au ipotecat prezența in turneul 1-4 din Seria 2. Victorie importanta și pentru FC Dinamo Bacau in lupta pentru evitarea retrogradarii: 3-1 la Faurei. Din pacate, in Seria 1, CSM Bacau bate pasul…

- In weekend este programata etapa a 16-a, prima din 2022 și antepenultima din sezonul regulat. Aerostar joaca la Liești, intr-un autentic pre-baraj pentru play-off, in timp ce FC Dinamo Bacau și CSM Bacau incearca sa adune puncte care sa le ajute in play-out Dupa mai bine de trei luni de pauza, campionatul…

- Cu doua saptamani inainte de reluarea campionatului Ligii a III-a, divizionarele C bacauane au susținut noi jocuri de verificare. Astfel, sambata, Aerostar Bacau a remizat pe teren propriu, 1-1 (1-1) in compania liderei Seriei I din eșalonul al treilea, Dante Botoșani. Oaspeții au deschis scorul in…

- Sambata trecuta s-au inregistrat noi jocuri de verificare pentru divizionarele C bacauane. Aflata intr-un stagiu de pregatire centralizata la Darmanești, Aerostar Bacau a remizat, 0-0 in compania liderei Seriei 2, SC Oțelul Galați. „Aviatorii” au avut o evoluție buna, trecand in trei randuri foarte…