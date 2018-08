Stiri pe aceeasi tema

- Juniorii sub 19 ani ai Academiei de Fotbal “Gica Popescu” au debutat cu dreptul in noul sezon competițional, impunandu-se sambata, cu scorul de 4-2, pe stadionul “Aripile”, in fața echipei similare a gruparii CSJ Știința U Craiova. “Școlarii” au deschis ...

- Universitatea Craiova a „reușit“ sa-și piarda mult din admirația dobandita in sezonul trecut, dupa primele meciuri din actulul an competițional. Antrenorul alb-albaștrilor, Devis Mangia, știe ca prestațiile slabe trebuie sa inceteze, nefiindu-i pe plac nici criticile incasate in ultimul timp ...

- Universitatea Craiova nu a gasit drumul spre victorie nici in etapa a treia, asta in ciuda faptului ca a avut parte numai de adversari facili. Gruparea din Banie a incheiat la egalitate, scor 2-2, partida disputata vineri seara, pe stadionul ...

- Mijlocașul bulgar Hristo Zlatinski se va se va desparti de Universitatea Craiova in zilele urmatoare, fapt confirmat de Gica Craioveanu, directorul de imagine al Științei. „Pare ca era putin nemultumit de faptul ca a venit Cicaldau pe postul lui, apoi ...

- Universitatea Craiova a susținut in aceasta seara un ultim antrenament inaintea meciului cu CFR Cluj, contand pentru Supercupa Romaniei. Aceasta ședința, desfașurata pe stadionul „Ion Oblemenco“, a fost urmarita din tribune și de fosta legenda a Științei, Ilie Balaci, și ...

- Oficialii clubului Universitatea Craiova au emis astazi un comunicat in care au oficializat plecarea atacantului brazilian Gustavo Vagenin in China, la Liaoning Whowin, mutare care i-a adus Științei 800.000 de euro. „Brazilianul Gusti merge in China! Aflat in ultimul an ...

- Așa cum Gazeta de Sud anunța inca de saptamana trecuta, Andre Santos s-a despațit de Universitatea Craiova. Plecarea mijlocaului portughez a fost oficializata astazi de catre site-ul oficial al clubului din Banie. „Finalul aventurii la Știința și pentru mijlocașul Andre ...

- Oficialii clubului Universitatea Craiova au oficializat astazi desparțirea de fundașul bulgar Apostol Popov (35 de ani), al carui contract a expirat de curand. „Finalul aventurii la Știința in aceasta luna pentru fundașul Apostol Popov, datorita contractului incheiat la termen. Clubul ...