Fotbal: Argentina - Chile, meciul de deschidere al turneului Copa America

Meciul dintre selectionatele Argentinei si Chile va deschide, pe 13 iunie, la Buenos Aires, cea de-a 47-a editii a competitiei Copa America, ce va fi organizata in premiera in doua tari, Argentina si Columbia, conform noului calendar al turneului comunicat luni de Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL), informeaza AFP.



Aceasta editie a campionatului Americii de Sud, care trebuia sa aiba loc in 2020, dar a fost amanata cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, va fi disputata in perioada 13 iunie-10 iulie. Ea va incepe cu doua zile mai tarziu decat era prevazut in calendarul…