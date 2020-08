Antrenorul echipei de fotbal FC Hermannstadt, spaniolul Ruben Albes, a evidentiat, intr-un comunicat remis AGERPRES, contextul dificil in care se va juca ultimul meci al echipei sale in play-off-ul Ligii I, miercuri, pe teren propriu, cu Politehnica Iasi.



''Logic ca suntem pusi in dificultate acum, daca ne gandim la timpul pe care il avem pentru a analiza viitorul adversar, sa ne pregatim si sa ne concentram intr-o maniera adecvata. Dar asta este situatia la modul general, adica una foarte grea, complicata, atat in Romania, cat si in toata lumea, din cauza epidemiei de coronavirus.…