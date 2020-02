Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a afirmat ca madrilenii au comis erori in meciul pierdut in fata formatiei Manchester City (1-2), miercuri seara, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. "Este complicat sa joci bine si totusi sa pierzi in maniera asta. Acest rezultat ne face mult rau tuturor. Va trebui sa castigam acolo. Am pierdut o oportunitate aici, asta este tot. Duminica (ibn drby-ul cu FC Barcelona), avem o sansa de a redresa aceasta pasa proasta. Va fi un meci mare. Ne-a lipsit concentrarea. Am comis erori", a spus tehnicianul francez. "Ultimele…