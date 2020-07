Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei FCSB, Dennis Man, a declarat, miercuri seara, dupa victoria cu 1-0 in fata rivalei Dinamo in mansa secunda a semifinalelor Cupei Romaniei, ca el si colegii sai vor da totul in finala competitiei pentru a castiga trofeul care le poate salva sezonul. "Ne bucuram ca am reusit sa marcam…

- FCSB a invins Dinamo, scor 1-0, in returul semifinalei Cupei Romaniei (3-0 in tur). Golul a fost marcat de Adrian Petre in minutul 2, cel mai rapid din „era FCSB” (Detalii AICI). Florin Prunea (51 de ani), fostul oficial al lui Dinamo, a deplans situația clubului intr-o intervenție la GSP Live. „Sunt…

- FCSB a invins Dinamo, scor 1-0, in returul semifinalei Cupei Romaniei (3-0 in tur). Golul a fost marcat de Adrian Petre in minutul 2, fiind cel mai rapid din „era FCSB”. De cealalta parte, Dinamo s-a menajat pe...

- Adrian Petre (22 de ani) a marcat in secunda 22 a meciului dintre FCSB și Dinamo. E cel mai rapid duel din istoria duelurilor directe dintre cele doua formații. FCSB a trimis o echipa apropiata de cea tip in fața rivalei Dinamo, in timp ce Mihalcea a folosit mai mulți tineri. Diferența de valoare s-a…

- Sergiu Hanca a inscris sambata seara un nou gol pentru Cracovia, in victoria reușita in deplasare cu Lechia Gdansk, scor 3-0. Fostul mijlocaș al lui Dinamo a fost integralist și a inscris, in al treilea minut al prelungirilor, golul care a stabilit scorul final al partidei. Fotbalistul de 28 de ani…

- Fotbalistul echipei FCSB, Adrian Popa, a declarat, joi seara, la postul Digisport, la finalul partidei cu Dinamo, castigata cu scorul de 3-0, ca nu va putea evolua in finala Cupei Romaniei, in eventualitatea unei calificari, contractul sau cu gruparea patronata de Gigi Becali expirand pe 30 iunie.…

- Dinamo și FCSB joaca acum turul semifinalei Cupei Romaniei. Spectatorii nu au acces pe stadion, dar au gasit modalitați inedite de a urmari partida. Protocolul adoptat de MTS pe timpul crizei coronavirusului nu permite accesul spectatorilor la meciurile din Liga 1. Fanii au gasit insa soluții pentru…