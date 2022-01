Stiri pe aceeasi tema

- Vadim Hamutskici, campion mondial si triplu medaliat olimpic cu echipa nationala a Rusiei, a decedat la doar 52 de ani. Hamutskici a câstigat Cupa Mondiala din 1999 cu Rusia, înainte de a câstiga trei medalii olimpice consecutive.La Sydney, în 2000, Rusia s-a…

- Noi trebuie sa privim tensiunile de la granița Ucrainei cu Federația Rusa ca pe o amenințare la adresa securitații din zona. Nu cred insa ca exista o mare posibilitate de conflict militar, care sa afecteze Romania.

- Italia in actuala situatie internationala ar putea juca din nou rolul de punte intre Rusia si UE, precum si intre Rusia si NATO, considera presedintele Institutului International pentru Analiza Globala Vision & Global Trends, politologul Tiberio Graziani, comentand declaratia presedintelui rus Vladimir…

- Fake-news al Rusiei, demontat de Romania, in privința funcționarii scutului anti-racheta de la Deveselu. Ministrul Roman de Externe, Bogdan Aurescu, i-a transmis omologului sau rus ca a lansat informații false cand a spus ca de la Deveselu se pot lansa rachete pentru lovituri ofensive. Serghei Lavrov,…

- Un barbat de 35 de ani, din Chișinau, anunțat in cautare internaționala in anul 2017, a fost extradat din Federația Rusa. Acesta a fost anunțat in cautare fiind invinuit de savarșirea unui furt in proporții deosebit de mari.

- Comediantul american Mort Sahl, considerat parintele satirei politice moderne, a incetat din viata la varsta de 94 de ani, relateaza New York Times si Washington Post, citate de Reuters, informeaza Agerpres. Sahl a decedat la locuinta sa din apropiere de San Francisco, au scris publicatiile…

- Arhitectul campinean Paul Barbulescu a incetat din viața. Avea 78 de ani și timp de un sfert de secol, in perioada 1968-1993, a lucrat in cadrul Primariei Campina, fiind arhitectul șef al orașului. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

- Universitatea Politehnica Timisoara anunta cu durere, incetarea din viata, azi 16 octombrie 2021, a prof. emerit dr. ing. Coleta De Sabata, personalitate polivalenta, om de stiinta si cultura, exceptionala scriitoare, promotoare cu pasiune a institutiei si a valorilor sale, fost rector al UPT in perioada…