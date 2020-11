Stiri pe aceeasi tema

- In mediul online a fost postata o fotografie cu președintele Klaus Iohannis in postura lui Hitler. Partidul Național Liberal a cerut excluderea fostului viceprimar al Capitalei din PSD. Cine e in spatele pozei care a bagat frica in romani Vineri, fostul viceprimar al Capitalei, Aurelian Badulescu a…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, ca prezența lui Mitica Dragomir pe listele PSD de consilieri municipali ai Capitalei este una „inoportuna”. Declarația lui Ciolacu apare in contextul in care PSD i-a cerut pe cai neoficiale Gabrielei Firea sa retraga o parte dintre consilierii propuși…

- Gabriela Firea a declarat pentru G4Media.ro ca toți parinții și copiii au acces in școala in grupuri de 5 pentru a prelua manuale și ca și-au dat maștile jos 30 de secunde pentru o fotografie: „Da, toți parinții și copiii mici au acces, doar in grupuri de 5, pentru a prelua manuale. Noi ne-am dus foarte…