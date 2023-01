Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a executat un cetațean britanic-iranian care a fost candva viceministru al apararii, ignorand apelurile Londrei pentru eliberarea sa dupa ce a fost condamnat la moarte sub acuzația de spionaj pentru Marea Britanie. Marea Britanie, care declarase cauza impotriva lui Alireza Akbari drept motivata…

- Fostul viceministru iranian al apararii, Alireza Akbari, condamnat la moarte pentru spionaj, a fost executat prin spanzurare, a anuntat sambata agentia Autoritatii judiciare iraniene, Mizan Online, informeaza AFP si dpa, citata de Agerpres. Potrivit agentiei, Akbari, care avea 61 de ani si dubla cetatenie,…

- Fostul viceministru iranian al apararii, Alireza Akbari, condamnat la moarte pentru spionaj, a fost executat prin spanzurare, a anuntat sambata agentia Autoritatii judiciare iraniene, Mizan Online, informeaza AFP si dpa. Potrivit agentiei, Akbari, care avea 61 de ani si dubla cetatenie, britanica…

- Fostul viceministru iranian al Apararii, Alireza Akbari, cu dubla cetațenie britanico-iraniana, care a fost condamnat la moarte in Iran, a fost executat, a declarat presa de stat iraniana, relateaza BBC.

- Fost ministru adjunct al Apararii in Iran, Alireza Akbari, care a fost arestat in 2019 pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, acuzație pe care acesta a respins-o, a fost fost executat, conform unui anunț al presei de stat iraniene, scrie CNN.

- Un tribunal din Iran l-a condamnat la moarte pe fostul viceministru iranian al apararii, Alireza Akbari, acuzat de spionaj in favoarea serviciului secret britanic MI6, a anuntat miercuri agentia justitiei iraniene, Mizan, citata de AFP si EFE.

- Un tribunal din Iran l-a condamnat la moarte pe fostul viceministru iranian al apararii, Alireza Akbari, acuzat de spionaj in favoarea serviciului secret britanic MI6, a anuntat miercuri agentia justitiei iraniene, Mizan.

- Iranul a efectuat luni o a doua executie legata de manifestatiile care zguduie tara de trei luni, a anuntat Mizan Online, agentia autoritatii judiciare a tarii, potrivit AFP. „Majidreza Rahnavard, care a fost condamnat la moarte la 29 noiembrie pentru asasinarea cu 12 zile in urma, cu arma alba, a doi…