Fostul vicecancelar austriac Heinz-Christian Strache, de asemenea fost lider al extremei-drepte austriece, a fost condamnat vineri in prima instanta de un tribunal din Viena la 15 luni de inchisoarea cu suspendare, intr-un dosar legat de donatii primite de formatiunea sa politica, Partidul Libertatii (FPOe), din partea patronului unei clinici private, relateaza Reuters. Conform acuzarii, FPOe a primit din partea lui Walter Grubmueller, proprietarul acelei clinici si prieten al lui Strache, doua donatii, in valoare de 2.000 si de 10.000 de euro. Donatiile au fost facute in anii 2016 si 2017, inainte…