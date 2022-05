Fostul tenismen german Boris Becker a fost condamnat vineri la doi ani si jumatate de inchisoare de catre justitia britanica pentru patru capete de acuzare legate de falimentul sau personal.

Becker, in varsta de 54 de ani, va fi astfel incarcerat dupa ce a fost gasit vinovat in special ca a ascuns 2,5 milioane de lire sterline (3 milioane de euro la cursul actual) in active si imprumuturi pentru a nu-si plati datoriile.

Becker era acuzat ca a ascuns bunuri in valoare de milioane de lire sterline pentru a evita plata datoriilor. Fostul sportiv a fost declarat in faliment in iunie…