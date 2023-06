Stiri pe aceeasi tema

- Construit de o Asociație a comunitații sasești la inceputul secolului trecut, ștrandul Codlea este cel mai vizitat loc de agrement al orașului. Ștrandul a fost numit la inceputuri Baile ”Carmen Silva”, dupa iubita regina Elisabeta. Se știe ca regina venea prin partea locului, iar legendele spun…

- Vila printului Barbu Stirbey din Mamaia, construita la 1930, cu 16 camere, este scoasa la vanzare de Romania Sotheby's International Realty pentru un pret de 490.000 de euro, conform news.ro.Dezvoltarea moderna a statiunii Mamaia incepe in anul 1906, cand se ridica primele Pavilioane pentru turisti,…

- Cristina și Vasi s-au reintors acasa, in Romania, dupa 17 ani de munca in Elvetia. Aceștia și-au construit o casa la tara: “Suntem fericiți și liberi pentru ca fericirea nu inseamna lucruri materiale și bani”, spune Cristina. “In urma cu 4 ani am spus stop, gata ajunge, ne intoarcem ACASA. Zis și facut,…

- Cladirea cunoscuta drept Primaria Veche va intra in proces de reabilitare. Situata din Piața Libertații, Primaria Veche este una dintre cladirile simbolice ale Timișoarei. Edificiul s-a deteriorat in timp, in lipsa lucrarilor de reabilitare și restaurare. Cladirea a fost ridicata intre anii 1731 si…

- O echipa formata din studenți de la Facultatea de Construcții și Instalații (FCI) a Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a reușit sa obțina locul I la Concursul Internațional de Poduri desfașurat la Universitatea Bogazici din Istanbul. Studenții și-au onorat prezența anul trecut,…

- Lucrarile de restaurare la Castelul contelui Bethlen din Arcalia sunt aproape gata. Acesta aparține Universitații Babeș Bolyai, care a prins o finanțare prin Programul Operațional Regional pentru aceste lucrari. Asociația Petrus Italus Trust a facut publice fotografii cu castelul contelui Bethlen din…

- Dorian Popa nu mai este de multa vreme doar un simplu artist. El a dovedit in nenumarate randuri ca poate face bani din orice, așa ca a profitat de aceasta abilitate și a investit o suma uriașa intr-o afacere. Se pare ca a construit un intreg cartier, de pe urma caruia spera sa obțina profit considerabil.Credeai…

- Incnediul a acoperit cu fum negru cele mai vechi cartiere ale orașului, nefiind insa raportate decese. Chiar și așa, proprietarii de magazine și pompierii au declarat reporterilor ca faimoasa Bongo Bazar și trei piețe adiacente au fost distruse de flacari, potrivit The Guardian . Spiritele s-au incins…