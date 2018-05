Fostul suveran al Belgiei, Albert al II-lea, a fost operat pe cord

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rege al belgienilor Albert al II-lea, in varsta de 83 de ani, a fost operat pe cord pentru inlocuirea valvei aortice, a anuntat miercuri Palatul regal intr-un comunicat, relateaza AFP. Fostul suveran a suferit o angioplastie coronariana la 19 aprilie si apoi o a doua interventie la 30 aprilie…

- Marc Wilmots, fostul selecționer al Belgiei, demis dupa Euro 2016, a povestit la beIN Sports: "La ora 18:00, eu le vorbeam jucatorilor, iar la 18:15 totul era pe rețelele de socializare" Belgia era printre favorite la Euro 2016, cu o generație extrem de talentata, condusa de Hazard, De Bruyne, Lukaku…

- Echipa de tenis a SUA a invins-o pe cea a Belgiei si s-a calificat in semifinalele Cupei Davis pentru prima oara din 2012. SUA conduc cu 3-0 dupa victoria obtinuta sambata, in meciul de dublu, la Nashville (Tennessee). Ryan Harrison si Jack Sock au adus punctul calificarii, dispunand de…

- Polițiștii romani au cooperat cu autoritațile belgiene pentru destructurarea unei grupari infracționale care s-a specializat in furtul de biciclete de lux din magazine. Polițiștii au recuperat 46 de biciclete. Polițiștii romani, sub coordonarea DIICOT, au participat, impreuna cu autoritațile belgiene…

- "Desi World Rugby nu deleaga arbitri pentru Rugby Europe Championship, este in contact cu Rugby Europe pentru a intelege contextul evenimentelor legate de meciul dintre Belgia si Rusia de la Bruxelles, care a avut si un rol important in stabilirea unei echipe calificate la Cupa Mondiala din 2019",…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Dominique Monami, capitanul nejucator al Belgiei, sustine ca a fost jignita de Ilie Nastase la meciul de Fed Cup Romania - Belgia 1-3. "M-a insultat pe teren. A spus-o in franceza, asa ca am putut intelege foarte bine. Nu are nici un fel de respect pentru femei si e foarte plin de el", a declarat…