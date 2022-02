Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid și-a stabilit ca obiectiv sa-și asigure serviciile lui Erling Haaland și Kylian Mbappe. Madrilenii pregatesc un pachet financiar de 350 milioane de euro pentru cei doi. Haaland a marcat 78 de goluri in 77 de meciuri in toate competițiile, iar

- Erling Haaland (21 de ani) nu va ajunge la Madrid vara viitoare, in ciuda faptului ca a fost pe lista de transferuri a Realului. Atacantul Borussiei Dortmund nu mai este o prioritate pentru Florentino Perez, președintele Realului axandu-se doar pe transferul lui Kylian Mbappe. Potrivit spaniolilor de…

- Pep Guardiola e gata sa faca un nou transfer record la Manchester City in vara lui 2022 Dupa ce au renunțat la incercarea de a-l transfera pe Erling Haaland, cei de la Manchester City s-au reorientat rapid și au pus ochii pe vedeta lui Real Madrid: Vinicius Junior. Manchester City il vrea pe Vinicius…

- Erling Haaland (21 de ani), golgeterul lui Dortmund, și-a petrecut sarbatorile in Spania, la Marbella, și a oferit detalii importante despre viitoarea destinație. Erling Haaland mai are contract cu Dortmund pana in vara anului 2024. In urmatoarea perioada de transferuri, starul norvegian va trebui sa…

- Presa germana scrie ca viitorul tanarului star norvegian Erling Haaland ar urma sa fie decis in cele din urma in luna februarie. Borussia Dortmund pregatește o ofertam surprinzatoare pentru Haaland, in incercarea de a contracara interesul unor echipe precum Manchester United și Real Madrid. Publicația…

- Kylian Mbappe, starul lui PSG, a dezvaluit într-un interviu recent ca nu urmarește doar fotbal și ca are doi mari jucatori de tenis pe care i-a apreciat mereu. Fotbalistul lui PSG a vorbit într-un interviu pentru Paris Match despre persoanele pe care le apreciaza în sportul…

- Pedri, 19 ani, cel mai bun tanar jucator din 2021, a fost respins in perioada junioratului de Real Madrid. In vara lui 2019, Barcelona l-a cumparat de la Las Palmas pentru 20 de milioane de euro. Dupa ce a primit trofeul Golden Boy, Pedri a primit o distincție similara și din partea France Football,…

- Real Madrid pregateste o noua oferta pentru starul francez Kylian Mbappe, pe care o va inainta clubului Paris Saint-Germain in luna ianuarie, cand va debuta noua perioada de transferuri din fotbalul international, anunta presa sportiva spaniola. Mbappe continua sa fie obiectivul prioritar…