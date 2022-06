Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sot al Elenei Basescu, Bogdan Ionescu, a fost prins in trafic, vineri noapte, in timpul unei razii a politistilor din Capitala, conducand in stare de ebrietate. In jurul orei 02.00, Bogdan Ionescu a fost condus de un echipaj al Brigazii Rutiere la Institutul National de Medicina Legala pentru…

- Un cuplu din București a plecat la drum spre Vaslui cu mașina, deși unul dintre ei avea permisul suspendat, iar celalalt nu deținea carnet de conducere. Polițiștii i-au prins, pe rand, la volan, in decurs de o jumatate de ora. Oprit in trafic pentru control, barbatul le-ar fi spus polițiștilor ca merge…

- Sofatul fara permis de conducere a devenit un fenomen in judetul Iasi. Politistii prind numerosi ieseni care se incumeta sa urce la volan chiar daca nu au permis. Pe 3 iunie, politistii Sectiei 5 Rurala Raducaneni au oprit in trafic un barbat de 67 de ani. Acesta nu avea permis de conducere deoarece…

- Echipajul de poliție din cadrul Poliției Orașului Liteni, desfașura sambata activitați specifice conform Planului de acțiune organizat la nivelul I.P.J. Suceava – Serviciul Rutier, pentru combaterea conducerii vehiculelor sub influenta alcoolului. In jurul orelor 19:25, in timp ce se aflau pe DJ208A,…

- Barbat din Alba, prins baut la volan de polițiștii din Hunedoara. S-a ales cu dosar penal Un barbat de 45 de ani din Lopadea Noua, județul Alba, a fost prins baut la volan de polițiștii din Hunedoara. Potrivit reprezentanților IPJ Hunedoara, barbatul conducea un autoturism pe o strada din localitatea…