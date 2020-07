Stiri pe aceeasi tema

- Patinatoarea olimpica Ekaterina Alexandrovskaya a murit la varsta de 20 de ani, dupa ce a cazut pe o fereastra la Moscova, relateaza The Sun. Tanara s-a nascut in Moscova in anul 2000, dar la Jocurile Olimpice din 2018 a reprezentat Australia. A fost de doua ori campioana naționala a Australiei la patinajul…

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca manifestatiile din ultimele saptamani din SUA impotriva rasismului si violentelor politiei sunt expresia unor "crize interne profunde", relateaza AFP."Bineinteles, ce se intampla (in SUA) este expresia unor crize interne profunde", a afirmat Putin, in cadrul…

- Amendamentele constituționale asupra carora rușii sunt chemați sa voteze i-ar permite președintelui rus sa iși reseteze anterioarele patru mandate de președinte, acesta putand ramane la putere pentru inca șase mandate intre 2024-2036 daca modificarile propuse vor fi adoptate. Primaria din…

- Oamenii de stiinta din Rusia se pregatesc sa inceapa in doua saptamani studiile clinice pentru un vaccin care sa combata noul coronavirus, a anuntat ministrul rus al Sanatatii, potrivit agentiei de stiri Tass. Rusia este una dintre tarile cu cele mai multe cazuri de coronavirus din lume, fiind…

- Rusia il va invita pe presedintele francez Emmanuel Macron la parada militara pentru marcarea victoriei impotriva Germaniei naziste, ce va fi organizata anul acesta pe 24 iunie la Moscova, dupa ce a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat joi un responsabil al diplomatiei ruse, informeaza…

- CHIȘINAU, 25 mai - Sputnik. Pe parcursul saptamanii trecute, la ”frontiera verde" și in punctele de trecere au fost inregistrate 82 de incalcari și au fost documentate 114 persoane: 46 de persoane au incalcat regimului zonei de frontiera și cel al punctelor de trecere; doi cetațeni straini au incalcat…

- Trei persoane au fost ucise intr-un incendiu intr-un spital din regiunea Tartarstan in Rusia, informeaza sambata dpa potrivit Agerpres. Alte trei au fost ranite in incendiul izbucnit in timpul noptii in orasul Zelenodolsk, la aproximativ 650 de kilometri est de Moscova, in timp ce 88 de pacienti…

- Grigori Rodcenkov, fostul director al laboratorului antidoping din Moscova, va publica in luna iulie o carte in care va arata ca ceea ce se stie pana acum despre dopajul din Rusia este "doar varful aisbergului", relateaza EFE. Astfel anunta editura britanica Penguin aparitia volumului…