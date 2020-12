Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Vintila, seful Serviciului Juridic din cadrul Institutiei Prefectului Mehedinti, si Catalin Iancu Predut, directorul executiv al Directiei Cadastru Fond Funciar din Primaria Drobeta Turnu Severin, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in…

- Registrator Sef Cadastru Dolj a fost trimis in judecata pentru infractiunea de luare de mita.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:CHIMOIU AUGUSTINA COSTINELA, la data faptelor…

- Petrus Campulungeanu, la data faptelor primar al comunei ilfovene Pantelimon, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de peste 150 de fapte de instigare la abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis marti, procurorii…

- Fost director general al Administratiei Nationale ldquo;Apele Romane", trimis in judecata pentru luare de mita.In continuarea comunicatului nr. 472 VIII 3 din 04 august 2020, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata,in…

- Intr-un comunicat transmis astazi, 5 octombrie, Direcția Naționala Anticorupție- Serviciul teritorial Bacau, anunța trimiterea in judecata a fostului director al Administrației naționale ”Apele Romane” pentru luare de mita. Este important sa reamintim, ca sa ințelegem de ce dosarul este la DNA Bacau,…

- Victor Sandu, la data faptei director general al Administratiei Nationale "Apele Romane", a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita in valoare de un milion de euro, a informat, luni, DNA. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES,…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Adrian Ionel, fost șef UNIFARM, potrivit unui comunicat. Procurorii DNA arata ca, la data comiterii faptelor, Adrian Ionel era director general al Companiei Naționale Unifarm SA, iar acuzațiile…

- Politistul ar fi pretins si primit de la un martor denuntator, in mai multe transe, suma totala de 6.000 de lei si bunuri bauturi alcoolice si produse alimentare . Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a lui Silviu G., agent de politie din…