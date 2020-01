Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al companiei Nissan, Carlos Ghosn, a declarat miercuri, vorbin in Beirut dupa ce a fugit din Japonia, ca ambasadorul francez in Japonia l-a avertizat in ceea ce privește faptul ca propria lui companie completeaza impotriva sa, transmite Reuters, potrivit Mediafax."Sincer, am…

- Carlos Ghosn a susținut in aceasta dupa amiaza de miercuri prima sa conferința de presa dupa ce a fugit din Japonia și s-a stabilit in Liban . Cel putin 100 de jurnalisti s-au adunat la Beirut pentru a asculta declaratiile omului de afaceri.

- La o saptamana dupa ce a reușit sa fuga in mod spectaculos din Japonia in Liban, Carlos Ghosn a susținut miercuri la Beirut o ampla conferința de presa in cadrul careia a oferit propria perspectiva cu privire la evenimentele care au condus la arestarea sa in Japonia la finalul anului 2018. Ghosn a negat…

- Carlos Ghosn, fost CEO al Renault si Nissan, a ajuns pe 30 decembrie la Beirut, a doua zi dupa plecarea sa surpriza din Japonia. Urmarit pentru infractiuni financiare, Ghosn era in arest la domiciliu de la sfarsitul lui aprilie la Tokyo, dupa 130 de zile petrecute in inchisoare. Arestul sau la domiciliu…

- Ankara, 4 ian /Agerpres/ - Turcia a anuntat sambata ca doi straini au fost implicati in tranzitul ilegal prin Istanbul al magnatului decazut al industriei auto Carlos Ghosn, care s-a produs in timpul fugii sale din Japonia in Liban din ajunul Anului Nou, relateaza AFP. "Exista doi straini implicati…

- Fostul presedinte al Nissan Motor a aterizat mai intai in Turcia, iar apoi a ajuns luni in Liban, el avand si cetatenie libaneza pe langa cea franceza si braziliana. Avocatul sau japonez, Junichiro Hironaka, a afirmat ca echipa sa de aparare din Japonia detine in continuare cele trei pasapoarte…

- Fostul director al companiei Nissan, Carlos Ghosn, a fugit din Japonia in Liban ajutat de o rețea de asociați dupa mai multe saptamani de planificare. Asociații lui Ghosn au vrut sa-l duca pe fostul șef al Nissan și Renault intr-o țara cu un sistem judiciar "mai prietenos", relateaza WSJ, potrivit…

- Fostul presedinte Renault și Nissan, Carlos Ghosn, a fugit din Japonia in Liban. „Nu am fugit de justitie, ci de persecutare politica” Fostul presedinte al Renault și Nissan Motor, Carlos Ghosn, care se afla intr-un centru de detentie din Japonia, a anuntat, marti, ca a ajuns in Liban, de…