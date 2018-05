Fostul secretar de stat din Finanţe, Doina Dascălu, preşedinte al CA la Electrica Consiliul de Administratie al Electrica SA este compus din sapte membri: Elena Doina Dascalu, Gicu Iorga, Ramona Ungur, Valentin Radu, Arielle Malard De Rothschild, Bogdan Iliescu si Willem Jan Antoon Henri Schoeber.



In perioada 1980 - 1997, Doina Dascalu a ocupat diferite pozitii in cadrul Ministerului Finantelor Publice si in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei, iar din 1997 si pana in 2001 a fost director general - Directia Generala Legislatie Impozite Indirecte si secretar general adjunct - Departamentul Politica Impozitelor si Administrarea Veniturilor, din Ministerul Finantelor.



Din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Doina Dascalu, fost vicepresedinte al Curtii de Conturi, a fost numita presedinte al consiliului de administratie al Electrica, cel mai mare distribuitor de energie electrica din Romania, pe o perioada de un an. “In data de 14 mai 2018 Consiliul de Administratie a decis numirea dnei.…

- Igor Dodon considera ca Declaratia pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, adoptata de Parlamentul de la Bucuresti pe 27 martie curent, in cadrul unei sedinte solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului, este un act neprietenesc si o declaratie de agresiune a Romaniei fata de…

- Parlamentul de la Bucuresti a adoptat marti, 27 martie, o „Declaratie pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”, in cadrul unei sedinte solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.

- Ministerul Energiei, in calitate de actionar detinand 48,78% din capitalul social al societatii, a solicitat astfel completarea convocatorului adunarii actionarilor din 27 aprilie, scrie news.ro. Ministerul a mai cerut totodata stabilirea duratei mandatului membrilor alesi prin aplicarea metodei…

- Timmermans, discutii cu Tariceanu despre MCV, stat de drept si modificarea Codurilor penale Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a discutat, joi, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre statul de drept, Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), dar si despre…

- “Presedintele Senatului a subliniat ca abordarea deschisa a Comisiei, pentru a dialoga asupra temelor sensibile cu autoritatile din Romania, este cea recomandata si apreciata, fiind astfel evitate informarea partiala si distorsionata. Vizita de lucru a prim-vicepresedintelui Comisiei la Bucuresti…

- Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a raportat anul trecut un profit net in scadere cu 3%, la 256,9 milioane lei, potrivit datelor preliminare raportate joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). La randul lor, veniturile financiare nete au scazut cu 6%, la 364,38…