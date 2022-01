Fostul primar Vanghelie, vizat de percheziții DNA Numele fostului primar al sectorului 5 al Capitalei Marian Vabghelie revine in atenția opiniei publice. Totul dupa ce s-a aflat, joi, intr-o zi de 13, ca s-ar face percheziții la locuința lui Vanghelie. Potrivit unor surse judiciare citate de NewsOnline, ar fi vorba despre un dosar in care procurorii lucreaza inca de acum doi ani, […] The post Fostul primar Vanghelie, vizat de percheziții DNA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

