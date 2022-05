Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Oprescu a primit sentința in dosarul in care a fost judecat pentru luare de mita, grup infracțional organizat și abuz in serviciu. El a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la 10 ani și 8 luni de inchisoare.

- Magistrații Curții de Apel București (CAB) au pronunțat decizia defintiva in dosarul „Colectiv”, joi, la 6 ani de la inceputul procesului. Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Pedepse mai mari, cuprinse intre 6 ani și 4 luni și 11 ani și…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind eliberarea din funcția de judecator la Curtea de Apel București a Cameliei Bogdan, ca urmare a aplicarii sancțiunii disciplinare constand in „excluderea din magistratura”. Anunțul privind semnarea decretului a fost facut de Administrația Prezidențiala,…

- Fostul deputat PSD Catalin Radulescu, poreclit „Mitraliera”, va fi judecat de magistrații Curții de Apel București, care au decis, luni, ca probele DNA stranse in dosarul in care este acuzat de fals, sunt valide. Decizia poate fi atacata cu recurs. Judecatorul de drepturi și libertați de la CAB a decis…

- Un fost șef al Poliției de Frontiera Giurgiu a fost achitat dupa ce magistrații Curții de Apel București au stabilit ca fapta de care acesta fusese acuzat de procurorii DNA, nu exista. Ionuț Ifrim, fost sef al Sectorului politiei de frontiera Giurgiu, fusese trimis in judecata pentru ca ar fi obligat…