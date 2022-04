Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, a ramas fara permis de conducere dupa ce a fost surprins de radar conducand cu o viteza peste limita legala pe DN 69, șoseaua care leaga Timișoara de Arad. Fostul edil-șef s-a ales cu permisul suspendat pentru trei luni și, potrivit Codului Rutier, șoferii…

- Politistii din Simleu Silvaniei au desfasurat la sfarsitul saptamanii trecute o actiune pentru prevenirea accidentelor de circulatie si a consecintelor acestora, determinate de nerespectarea regimului legal de viteza, a regulilor privind depasirea, conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau ignorarea…

- Timișoara a ramas de mai bine de 30 de ani captiva propriei delasari in privința infrastructurii sportive. Folosim aceleași facilitați imbatranite, fara legatura cu secolul in care ne aflam și fara ca cineva sa intervina. Ne complacem in aceleași fraze lipsite de conținut ”nu putem”, ”nu avem bani”,…

- Aflat in ultima perioada in ofensiva mediatica, fostu primar a Timișoarei, Nicolae Robu, a decis sa prezinte publicului mai bine și latura sa artistica. Așadar, și-a creat o pagina de Facebook, de compozitor muzical. El ne anunța ca acolo au fost deja doua piese, ”lansate nu cu multa vreme in urma”.…

- ”Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a aprobat repartizarea catre bugetele locale ale unor unitati administrativ-teritoriale a celei de-a treia transe, in valoare de 28.493.547,58 lei, din subventia de compensare a costurilor legate de achizitia gazelor naturale…

- Drumul nu este un coș de gunoi, dar se pare ca mulți inca nu ințeleg asta. Angajații DRDP Timișoara au gasit saptamana trecuta fel și fel de deșeuri pe centura Timișoarei și pe DN 69 Timișoara - Arad.

- Imaginile cu Nicolae Robu taind cablurile furnizorilor de internet din Romania au starnit amuzamentul intregii tari. Fostului edil al Timisoarei pare insa sa i se fi intors roata. Mai multi timisoreni au semnat o petitie prin care se cere ca Robu sa fie lasat fara internet. Pe scurt, postarile zilnice…

- Cu ocazia implinirii a 172 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, i-a adus un omagiu prin punerea versurile poetului pe note muzicale intr-o balada rock pe care a cantat-o și a distribuit-o pe pagina personala de Facebook . Nicolae Robu, care a mai publicat…