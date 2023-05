Fostul primar al Slatinei, acolitul lui Darius Vâlcov, eliberat de Poliţia italiană Fostul primar al Slatinei, Minel Prina, condamnat la patru ani si sase de inchisoare pentru fapte de coruptie, nu se mai afla de ceva vreme in arestul politiei italiene.Prina a fost retinut, pe 9 mai, de carabinierii de la secția Catturandi, la exact o saptamana de la mandatul european de arestare emis de autoritațile romane.Fostul primar al Slatinei n-a stat foarte mult in arest si a fost eliberat, cu conditia sa nu paraseasca orasul Milano.Potrivit informatiilor Reporter 24, Minel Prina are o resedinta in metropola italiana.El asteapta sa ajunga in fata unui judecator care va decide daca va… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

