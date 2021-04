Stiri pe aceeasi tema

- Nici vorba sa scape din vedere social-democrata care, pana toamna trecuta, a ocupat fotoliul de primar al Capitalei recentele sageți trimise in direcția sa de catre actualul edil al Bucureștilor, Nicușor Dan, inaintea vizitei acestuia la DNA. ”Hoțul striga hoții! Plicușor-PUZ-ișor, frațiorul interlopului…

- Gabriela Firea susține, pe o rețea sociala, ca in ședința convocata, miercuri, de Nicușor Dan, nu exista niciun proiect pentru dezvoltarea Capitalei. ”Nimic despre spitale, Prelungirea Ghencea, Pasajul Doamna Ghica, consolidarea cladirilor cu risc seismic

- Gabriela Firea a anunțat joi, intr-o conferința de presa susținuta la Botoșani impreuna cu președintele PSD Marcel Ciolacu, ca intenționeaza sa candideze in 2024 pentru un nou mandat de primar al Capitalei. „Eu am un obiectiv exprimat și vreau sa il spun in fața dumneavoastra: eu vreau sa salvez Capitala…

- Gabriela Firea a anunțat joi, intr-o conferința de presa susținuta la Botoșani impreuna cu președintele PSD Marcel Ciolacu, ca intenționeaza sa candideze in 2024 pentru un nou mandat de primar al Capitalei. „Misiunea mea este sa salvez Bucureștiul de falșii salvatori”, a declarat Firea.

- Pe fondul reacțiilor aparute ca urmare a comentariului venit din partea ministrului Sanatații, pe marginea datelor privind calculul incidenței COVID, fostul primar al Bucureștilor a trecut la calcule și a anunțat concluzia, prezentand și o serie de cifre. ”Am facut un calcul. Ca senator dar și ca simplu…

- Gabriela Firea il critica pe Nicușor Dan pentru suspendarea PUZ-urilor in 5 sectoare și spune ca, dupa ce a pledat pentru un interlop care și-a construit o casa in parc, nu are caderea morala sa pretinda ca vrea binele oamenilor: „Plicușor – Puzisor nu vrea sa salveze niciun petic de spațiu verde”.…

- Companiile municipale infiintate in mandatul fostului primar general al Capitalei, Gabriela Firea, au avut viata scurta. Noua administratie a inceput desfiintarea a 20 dintre acestea. Prima care isi va inceta activitatea este Compania Turistica Bucuresti.

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, il critica pe succesorul ei, Nicușor Dan, pentru ca a oprit transportul școlar, in condițiile in care școlile se redeschid fizic din 8 februarie. In replica, actualul edil spune ca era vorba de un proiect pilot care deservea doar cateva școli, iar…