Fostul preşedinte, în achetă pentru abuz de putere Este posibil ca Porosenko sa fi incercat sa "influenteze ilegal" formarea Inaltului Consiliu al Justitiei, instanta ce participa la numirea de judecatori, a precizat Biroul de Ancheta Ucrainean (DBR), organism insarcinat cu investigatii penale ce vizeaza inalti responsabili de stat, care a transmis dosarul Parchetului.



"Statutul lui (Porosenko) este cel de martor", a precizat pentru AFP biroul de presa al DBR, insa daca suspiciunile existente vor fi confirmate de Parchetul General fostul presedinte ar putea ramane fara imunitatea sa parlamentara si urmarit penal, informeaza Agerpres.



