Stiri pe aceeasi tema

- La 50 de zile dupa ce a fugit din țara in dizgrație, in timp ce protestatarii se ii ocupasera casa de lux și inotau in piscina lui, scandand și cerandu-i demisia, fostul președinte din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a revenit in țara sambata dimineața, o decizie care amenința sa reaprinda tensiuni…

- Gotabaya Rajapaksa, fost președinte al țarii insulare din Oceanul Indian, a ajuns joi, 11 august, in Thailanda, relateaza Reuters care citeaza trei martori. Inlaturat din funcție pe fondul protestelor de amploare din Sri Lanka, el cauta acum adapost temporar in țara asiatica. Dupa ce a parasit Sri Lanka…

- Deputatii din Sri Lanka l-au ales pe premierul Ranil Wickeremesinghe in functia de presedinte al tarii, in pofida lipsei sale de popularitate in randul publicului, relateaza BBC. Ranil Wickremesinghe se confrunta cu sarcina de a scoate tara din colapsul economic si de a restabili ordinea publica dupa…

- Parlamentarii l-au ales președinte pe fostul prim-ministru Ranil Wickremesinghe, cu 134 de voturi, din cele 223 posibile, intr-o mișcare care ar putea sa enerveze protestatarii care au cerut de cateva saptamani demiterea lui din funcție, scrie CNN.Wickremesinghe, de șase ori fost prim-ministru și aliat…

- Fostul presedinte srilankez Gotabaya Rajapaksa a afirmat ca a facut „maximum” pentru a preveni catastrofa economica ce a lovit tara sa, dar ca pandemia a redus eforturile sale la zero, conform scrisorii sale de demisie citita sambata in Parlamentul acestei tari, informeaza AFP si EFE.

- Presedintele parlamentului din Sri Lanka a anunțat vineri ca demisia șefului statului, Gotabaya Rajapaksa, trimisa joi prin e-mail , din Singapore, a fost acceptata, urmand ca actualul premier sa devina presedinte interimar, potrivit Reuters . „Din acest punct, vom trece la numirea constituționala a…

- Gotabaya Rajapaksa, presedintele din Sri Lanka, a fugit in Singapore , in urma protestelor de amploare din cauza crizei economice, iar de acolo si-a trimis prin e-mail demisia, potrivit unor surse din cadrul guvernului citate de Reuters, informeaza Agerpres . Gotabaya Rajapaksa a trimis prin e-mail…

- Președintele srilankez Gotabaya Rajapaksa, care nu si-a oficializat inca demisia, a fugit joi din Maldive, alaturi de soția sa, la bordul unui zbor comercial spre Singapore, relateaza CNN , care citeaza o sursa de rang inalt de securitate din Colombo. Rajapaksa a parasit miercuri Sri Lanka pe fondul…