- Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, anchetat pentru rolul sau in atacul violent asupra sediului instituțiilor naționale din Brasilia la 8 ianuarie, a solicitat o viza de șase luni pentru a ramane in Statele Unite, a anunțat luni avocatul sau. Jair Bolsonaro a parasit Brazilia cu destinația Florida,…

Fostul presedinte brazilian Jair Bolsonaro a cerut o viza - pe o perioada de sase luni -, pentru a ramane in Statele Unite, anunta luni un avocat, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Un judecator al Curtii Supreme din Brazilia, Alexandre de Moraes, a anuntat vineri ca il include pe Jair Bolsonaro, fostul presedinte de extrema-dreapta, in ancheta declanșata pentru identificarea posibililor instigatori ai violentelor de pe 8 ianuarie din capitala Brasilia. Solicitarea a venit din…

Alesii democrati au lansat, joi, un apel presedintelui Joe Biden la retragerea vizei fostului presedinte brazilian Jair Bolsonaro, care se afla in Florida (sud), refuzand ca Statele Unite sa serveasca drept refugiu pentru fostul sef de stat, noteaza AFP,citat de Agerpres.

Fostul presedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost externat de la spitalul din Florida, unde a fost internat pentru probleme abdominale, relateaza AFP.

- In Brazilia, 1.500 de oameni au fost reținuți in urma revoltelor din capitala țarii. Principalele instituții ale puterii au fost luate cu asalt și vandalizate de susținatori ai fostului președinte, in urma cu o zi. Momentul luarii cu asalt a cladirilor guvernamentale nu a fost ales la intamplare. Protestatarii…

Fostul presedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost spitalizat si se afla sub observatie pentru "probleme abdominale", a confirmat luni sotia sa Michelle, dupa ce presa braziliana a relatat ca fostul sef al statului a fost internat intr-un spital din Florida, in Statele Unite, relateaza AFP, citat…

- Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a promis ca ii va pedepsi pe susținatorii fostului lider al țarii, Jair Bolsonaro, dupa ce aceștia au luat cu asalt Congresul, palatul prezidențial și Curtea Suprema La doi ani dupa asaltul asupra Capitoliului in Statele Unite, un atac similar a avut…