Stiri pe aceeasi tema

- Peronistul de centru-stanga Alberto Fernandez a fost investit marti presedinte al Argentinei, tara aflata in criza, cu o inflatie galopanta si rate in crestere ale somajului si saraciei, transmite AFP. Alberto Fernandez, un avocat in varsta de 60 de ani, ii succede in functie liberalului Mauricio Macri,…

- Doi preoți au fost condamnați luni la peste 40 de ani de închisoare pentru ca au violat timp de ani de zile copii surzi într-un institut specializat din Argentina, potrivit deciziei tribunalului, consultata de AFP. În acest dosar care a zguduit țara papei Francisc, argentinianul…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro, noul presedinte ales argentinian Alberto Fernandez si seful statului cubanez Miguel Diaz-Canel au condamnat duminica "lovitura de stat" din Bolivia, dupa demisia presedintelui Evo Morales, determinat sa renunte la functie de trei saptamani de proteste impotriva…

- Rupand cu traditia, presedintele ales al Argentinei, Alberto Fernandez, a ales luni Mexicul pentru prima vizita in strainatate dupa victoria sa, relateaza marti DPA. Fernandez s-a intalnit cu presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador la Ciudad de Mexico. In trecut, presedintii…

- Tribunal Suprem Electoral (TSE) din Bolivia a validat rezultatele alegerilor de duminica, sustinând oficial ca candidatul Evo Morales a câstigat cursa prezidentiala cu 47,08% din voturi, în timp ce adversarul sau direct, Carlos Mesa, a obtinut 36,51%, informeaza agentia de presa de…

- Presedintele bolivian Evo Morales a exclus sambata "orice negociere politica" cu opozitia care contesta rezultatele alegerilor prezidentiale din 20 octombrie, precum si orice posibilitate de organizarea a unui al doilea tur de scrutin, in pofida tensiunilor sociale existente, transmit AFP si Reuters.…

- Seful de stat bolivian Evo Morales a denuntat greva generala declansata miercuri in tara sa la apelul opozitiei, comparand-o cu "o lovitura de stat", in primele lui declaratii publice dupa alegerile prezidentiale de duminica, informeaza AFP. "Un proces de lovitura de stat este in curs (...). Dreapta…