Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Vaslui a amanat pronunțarea pentru 15 noiembrie in ceea ce privește verificarea masurii privative de libertate pentru Dumitru Buzatu. Tribunalul Vaslui a amanat pronunțarea pentru 15 noiembrie in ceea ce privește verificarea masurii privative de libertate. Astfel, Dumitru Buzatu mai are de…

- Tudor Buzatu, fiul șefului CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, arestat pentru luare de mita, a demisionat sambata din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului. Tudor Buzatu a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a…

- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a contestat masura arestului preventiv dispusa de Tribunalul Vaslui in dosarul in care a fost acuzat de DNA de luare de mita, a informat Agerpres.Contestatia va fi analizata in aceasta saptamana de Curtea de Apel Iasi.Dumitru Buzatu a fost prins…

- Presedintele Consiliului Judetean, Dumitru Buzatu, reținut de procurori , a fost exclus din PSD, a anuntat sambata presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi in sedinta Biroului Politic National al partidului. De asemenea, fiul acestuia, Tudor Buzatu,…

- Presedintele Consiliului Judetean, Dumitru Buzatu, a fost exclus din PSD, a anuntat sambata presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi in sedinta Biroului Politic National al partidului. De asemenea, fiul acestuia, Tudor Buzatu, a demisionat din functia…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu le-a cerut colegilor sai din Consiliul Politic Național al PSD sa nu se mearga cu jumatați de masura in Cazul Buzatu.Dupa ce s-a votat excluderea din partid a lui Dumitru Buzatu, președintelui al CJ Vaslui și al organizației județene a PSD Vaslui in urma reținerii…

- Acesta a fost adus in jurul orei 04,00 la audieri, dupa ce, in prealabil, procurorii anticoruptie au facut perchezitii la locuinta acestuia din comuna vasluiana Stefan cel Mare. Presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant de procurorii anticoruptie, cand primea 1,25 milioane de…

- Acesta a fost adus in jurul orei 04,00 la audieri, dupa ce, in prealabil, procurorii anticoruptie au facut perchezitii la locuinta acestuia din comuna vasluiana Stefan cel Mare. Presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant de procurorii anticoruptie, cand primea 1,25 milioane de…