Fostul premier italian Silvio Berlusconi considera ca numai el il poate aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor cu partea ucraineana, a relatat publicația britanica Spectator, citandu-l pe viceministrul italian al Culturii, Vittorio Zgarbi.

Noul premier italian Giorgia Meloni a revizuit tinta de deficit public al tarii pentru 2023 la 4,5% din PIB pentru a finanta masurile de sustinere pentru gospodarii si intreprinderi, relateaza vineri AFP citand surse guvernamentale.

Ministrul britanic al Justitiei Brandon Lewis a demisionat marti in urma numirii lui Rishi Sunak in functia de premier, relateaza Reuters.

Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat marți ca a reluat legatura cu președintele rus Vladimir Putin și ca a facut recent un schimb de „scrisori dulci" cu acesta, potrivit unei inregistrari audio difuzate de o agenție de presa italiana, noteaza Reuters.

Urmatorul Guvern al Italiei va include personalitati "de profil inalt" care ar putea sa nu fie politicieni, a declarat, miercuri, Giorgia Meloni, care urmeaza sa fie numita prim-ministru, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

Fostul premier italian de dreapta Silvio Berlusconi a declarat joi ca presedintele rus Vladimir Putin a fost ''impins'' de anturajul sau politic sa lanseze invazia impotriva Ucrainei, pentru a inlocui cu ''persoane decente'' guvernul presedintelui Volodimir Zelenski, relateaza AFP si Reuters, potrivit

Priti Patel a anuntat luni ca va demisiona din functia de ministru de interne, dupa ce Liz Truss va prelua oficial functia de premier al Regatului Unit, informeaza Reuters, potrivit agerpres.

Fostul premier italian Silvio Berlusconi, in varsta de 85 de ani, si-a facut debutul pe TikTok in efortul de a convinge tinerii sa voteze la alegerile nationale, care vor avea loc in luna septembrie, dupa ce Italia a redus varsta de vot de la 25 la 18 ani, relateaza The Guardian.