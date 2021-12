Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom a criticat decizia Germaniei de a revinde o parte din gazele naturale catre Ucraina și Polonia, mișcare pe care o considera iraționala. In plus - susține compania - preturile acestor livrari sunt semnificativ mai ridicate decat cele ale volumelor de gaze livrate de Gazprom.”Aceste gaze naturale…

- Fostul premier francez Francois Fillon s-a alaturat consiliului de administratie al gigantului rus din domeniul petrochimiei Sibur, a anuntat grupul joi, noteaza AFP. Compania Sibur a publicat o lista actualizata a consiliului sau de administratie, indicind faptul ca Francois Fillon a fost numit in…

- Francois Fillon, fost prim-ministru al Frantei din 2007 pana in 2012, condamnat in prima instanta la cinci ani de inchisoare, dintre care doi cu executare, s-a prezentat luni la judecata in apel, la Paris, relateaza AFP. Acum in varsta de 67 de ani, Fillon a intrat in sala fara a face declaratii…

- Serviciul de presa al concernului Gazprom a publicat, joi seara, un nou comunicat pe tema negocierilor moldo-ruse pe tema furnizarii de gaz. Si de aceasta data unul sec. Astfel, Gazprom a menționat doar ca parțile s-au intalnit pentru a doua zi consecutiv, fara a oferi detalii despre avansarea…

- USR nu intenționeaza sa susțina un guvern minoritar care are deja susținerea PSD, a anunțat Dacian Cioloș, joi, dupa ce președintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Nicolae Ciuca, pentru un guvern minoritar PNL-UDMR.În cea de a doua conferința de presa susținuta joi, de data aceasta…

- Dupa ce au discutat cu Klaus Iohannis, in cadrul consultarilor de joi, liberalii din cadrul delegației care au mers la Cotroceni au ajuns la sediul PNL-ului, de unde Florin Cițu a facut o serie de precizari. Nu puțini au fost cei care au remarcat ca Nicolae Ciuca – varianta de premier din partea PNL-ului…

- Europa este vulnerabila in fața spionajului chinez, arata un raport preluat de „Politico”, care citeaza surse din IT. Compania Hikvision, un colos in domeniu, se confrunta deja cu un control strict privitor la practicile sale, iar acum a admis ca exista o vulnerabilitate in camerele de supraveghere.…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, are luni, 11 octombrie, consultari cu reprezentanții partidelor politice pentru formarea noului Guvern. Partidul Național Liberal a decis in ședința Biroului Executiv Național de vineri sa nu propuna niciun premier la consultarile de luni, de la Palatul…