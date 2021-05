Stiri pe aceeasi tema

- Nick Kamen, model si cantaret englez, a murit la varsta de 59 de ani, informeaza BBC. Kamen a devenit cunoscut odata cu reclama pentru Levi's 501, aparuta in 1985. Anul urmator, el a lansat piesa de succes „Each Time You Break My Heart”, compusa de Madonna, care a ajuns in top 5 in Marea Britanie.…

- Actorul si omul de televiziune, Juan Joya Borja, cunoscut sub numele de „El Risitas” si care s-a facut remarcat la nivel mondial prin rasul sau, a murit la spitalul Virgen del Rocio din Sevilla, informeaza Mediafax.

- Razvan Metea, in varsta de 43 de ani, a murit dupa ce s-a infectat cu COVID-19. El a stat mai multe saptamani la terapie intensiva, iar medicii nu au mai putut sa-l salveze. Metea ar fi ieșit din coma, dar complicațiile de sanatate pe care le avea au dus la decesul acestuia. Razvan Metea a…

- Actorul Joseph Siravo, cunoscut pentru rolul din serialul ”The Sopranos”, a murit la varsta de 64 de ani. Actorul era foarte cunoscut pentru rolul pe care l-a jucat in serialul ”The Sopranos”, unde era tatal lui Tony Soprano. Chiar fiica lui a facut tragicul anunț in mediul online. Iata care a fost…

- Cunoscutul cantaret venezuelean Henry Stephen, renumit prin hitul sau "Limon, Limonero" in anii 1960- 1970, a murit luni de COVID-19 la varsta de 79 de ani, au anuntat autoritatile venezuelene, potrivit AFP. "Astazi a plecat dintre noi Henry Stephen, un artist complet. Ne vom aminti intotdeauna de 'Mi…

- A avut zece copii. Dintre acestia, cinci copii au intrat in nevointa calugareasca si cinci au ramas acasa. Apoi, dupa nestiute judecati ale lui Dumnezeu, unul cate unul, i-au murit noua copii. La urma i-a murit si sotul.

- Scriitorul american Larry McMurtry, castigator al premiului Pulitzer si co-scenarist la "Brokeback Mountain", a murit la varsta de 84 de ani, potrivit unei informatii confirmate pentru The New York Times de purtatorul de cuvant al familiei. Citește și: Scenariu PSD - Intram la guvernare pana…

- CHIȘINAU, 8 mart - Sputnik. Compozitorul Ian Raiburg a vorbit in cadrul emisiunii „Sputnik Matinal” despre melodiile dedicate femeilor, avand in vedere ca astazi sarbatorim 8 martie. Cunoscut pentru melodiile sale despre femei care au devenit șlagare, artistul a marturisit ca nu de puține…