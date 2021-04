Fostul ministru al Sanatații a dezvaluit intr-un interviu ca a fost amenințat cu moartea in mai multe randuri. Mafia din sistemul de Sanatate l-a invins Vlad Voiculescu susține ca a fost invins de mafia din Sanatate și ca a obosit sa lupte cu sinecuriștii din sistem. Citește și: Sute de mii de doze de vaccin Pfizer intra in Romania El susține ca este obosit și „un pic amarat”, iar dupa ce iși va reveni va vedea ce e de facut pe mai departe. „Criza potențeaza mafia. Mafia se simte in largul ei și se simte datoare sa fure mai mult in timpul unei crize. Cu atat mai mult poți sa stapanești o criza,…