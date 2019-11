Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru si presedinte al Consiliului Judetean Caras Severin, Sorin Frunzaverde, a murit in aceasta dimineata la Spitalul Judetean din Resita. Acesta suferea de o perioada lunga de timp de o boala grea, care l-a si determinat sa paraseasca mediul politic. Sorin Frunzaverde a…

- Politicianul Sorin Frunzaverde a murit, duminica, la Spitalul Judetean de Urgenta din Resita, el suferind de mai multi ani de o boala foarte grava la rinichi, au declarat reprezentanti ai unitatii medicale. „Starea lui era critica de o saptamana”, a precizat dr. Waldemar Murgu, director al Spitalului…

